Стало известно, сколько жителей Германии хотят смены канцлера

По данным исследования института INSA, проведенного для издания Bild, стало известно, что почти две трети жителей Германии хотели бы смены федерального канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса.

В публикации отмечается, что за замену Шольца на Писториуса высказались 64,3% опрошенных жителей Германии.

До этого по данным опроса социологического института Civey стало известно, что более половины граждан ФРГ считают, что коалиционное правительство «Светофор» во главе с Олафом Шольцем распадется в течение 2024 года.

Ранее сообщалось, что рейтинг правящей коалиции Германии продолжает падать. Согласно результатам опроса, рейтинг коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия, за неделю сократился на 1%. Сейчас за эти три партии проголосовали 34% избирателей.

Отмечается, что 74% респондентов считают, что канцлер Германии Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.