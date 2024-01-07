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В конгрессе США рассказали о решении по запуску процедуры импичмента Байдену

Конгресс США пока не вынес вердикт о запуске процедуры импичмента Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Джонсона, администрация президента США отказывается предоставлять запрошенные документы и определенных свидетелей, имеющих ключевое значение для установления того, «что именно произошло».

Таким образом, одобрение палатой представителей резолюции, предписывающей дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдена, было, по словам Джонсона, «необходимым шагом».

Он подчеркнул, что это не вынесенный заранее вердикт, ведь в конгрессе не пришли к заключению о том, что процедура импичмента будет запущена.

До этого конгрессвумен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году начнется процесс по импичменту президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Перед этим представители Республиканской партии США, заседающие в конгрессе, объявили о намерении проверить, препятствовал ли американский президент Джо Байден парламентскому расследованию в отношении своего сына, Хантера Байдена.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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