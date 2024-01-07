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Переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников продолжаются

NBC: переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников продолжаются

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Официальные переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, которых удерживают в секторе Газа, продолжаются после ликвидации в пригороде столицы Ливана члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом сообщает NBC News.

По информации источника, переговоры при посредничестве Катара продолжаются. Отмечается, что ХАМАС понимает последствия освобождения заложников, так как израильская армия возобновит удары по территории сектора Газа.

7 января премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и ряд других официальных лиц страны сообщили израильским и американским семьям заложников ХАМАС, что ликвидация Салеха аль-Арури затруднила усилия по заключению новой сделки по освобождению заложников.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами.

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили об обнаружении клеток, где ХАМАС держал заложников.

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