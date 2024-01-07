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Глава Евросовета не уйдет в отставку до выборов в Европарламент

ТАСС: Мишель не уйдет в отставку с поста главы Евросовета до выборов в ЕП

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель не уйдет в отставку с поста до выборов в Европарламент, он будет совмещать свои функции с подготовкой к выборам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, полномочия главы ЕС перейдут к приемнику Мишеля на пять месяцев раньше запланированного. Это произойдет в июне 2024 года.

Источник подчеркнул, что Мишель выражает уверенность в том, что его выдвижение на выборы в Европарламент до истечения текущих полномочий не ослабит Евросоюз. По словам источника, участие в выборах только усилит его демократическую легитимность.

До этого стало известно, что председательство в Европейском совете может временно перейти к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после отставки главы органа Шарля Мишеля, поскольку эта страна будет председательствовать в Евросовете с июля по декабрь 2024 года. 

До этого сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель может уйти с занимаемого поста на несколько месяцев раньше срока. Политик намерен принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня, в качестве представителя возглавляемой им партии «Реформаторское движение». В случае прохождения в Европарламент Мишель планирует отказаться от поста главы Евросовета, поскольку занимать оба поста одновременно запрещено правом ЕС.

Ранее Шарля Мишеля заподозрили в необоснованных тратах.

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