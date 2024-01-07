Путин исполнил желание восьмилетней девочки

Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил пожелание восьмилетней Кристины, которая мечтала побывать на Байкале. Кадры посещения озера девочкой с семьей показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Байкал, привет! Я счастлива», — сообщила девочка.

Отмечается, что девочка живет в Южно-Сахалинске, учится на «отлично» и занимается спортивной аэробикой, несмотря на особенности здоровья.

27 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин исполнил желание пятиклассника Никиты, который хотел побывать в Эрмитаже. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на кадрах которого российский лидер созванивается с мальчиком и выясняет, понравилось ли тому путешествие по залам Зимнего дворца.

До этого сообщалось, что новогодние мечты троих детей исполнились с помощью министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Ранее в Кремле объяснили перенос совещания с Путиным по развитию Петербурга.