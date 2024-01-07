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В Южной Корее прокомментировали заявление сестры лидера КНДР об «обманной операции»

ВС Южной Кореи: заявление Ким Ё Чжон — часть психологической войны

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Shutterstock

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея назвали элементом психологической войны заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон о том, что 6 января военные Южной Кореи были введены в заблуждение, приняв подрыв взрывчатки за выстрелы северокорейской береговой артиллерии. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В комитете подчеркнули, что южнокорейская разведка наблюдает за действиями Северной Кореи, а накануне была зафиксирована артиллерийская стрельба.

По их словам, заявление сестры Ким Чен Ына было призвано подорвать доверие южнокорейского населения к вооруженным силам и спровоцировать конфликт внутри Республики Корея.

До этого сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что власти Южной Кореи своими действиями и заявлениями навлекают на себя «крещение огнем».

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей острова Ёнпхёндо.

Южнокорейские военные установили, что снаряды упали в морскую буферную зону — к северу от фактической морской границы двух стран в Желтом море. Южнокорейская республика также произвела в ответ около 400 выстрелов.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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