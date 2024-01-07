В Германии признали слабость ПВО Украины

Противовоздушная оборона Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире Mitteldeutscher Rundfunk.

«Украина недавно признала сама, что из около двухсот ракет (Х-22. – Прим. ред.), выпущенных по их территории на данный момент, ни одна не была сбита», — заявил Бюлер.

Эксперт напомнил слушателям, что упомянутая ракета в длину составляет около 11 метров, а масса ее боевой части доходит до одной тонны. По словам Бюлера, такая ракета может потопить боевой корабль.

До этого сообщалось, что США не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot в течение длительного времени.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, заявлял, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что особенно стране необходимы американские системы Patriot и ракеты к ним. По его словам, ни одна другая система ПВО в мире не способна показать такие результаты.

Ранее российские системы ПВО сбили украинский вертолет в зоне спецоперации.