В Катаре раскрыли, что стало препятствием для сделки по заложникам между ХАМАС и Израилем

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и ряд других официальных лиц страны сообщили израильским и американским семьям заложников движения ХАМАС, что убийство члена руководства палестинского движения Салеха аль-Арури затруднило усилия по заключению новой сделки по освобождению заложников. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Премьер-министр Катара и другие официальные лица сообщили членам семей шести американских и израильских заложников в Дохе, что убийство на этой неделе высокопоставленного чиновника ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте значительно затруднило усилия по заключению новой сделки», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что Катар и Египет пытаются возобновить непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по новому соглашению, гарантирующему освобождение по меньшей мере 40 заложников в обмен на несколько недель паузы в боевых действиях в секторе Газа и освобождение палестинских заключенных.

2 января сообщалось, что при атаке израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы погиб член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.

Ранее в Белом доме опровергли свое участие в ликвидации палестинского лидера в Бейруте.