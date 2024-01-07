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Лукашенко раскрыл, без чего не будет государства

Лукашенко: без деревни не будет государства

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Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения деревни и подчеркнул важность сельского хозяйства для страны, по его словам, без деревни не будет государства. Об этом глава государства заявил в храме Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, куда он приехал на Рождество, его слова приводит агентство «БелТА».

«Еще в этом сельском храме хочу сказать два слова о деревне. Вы видите, что в эти непростые времена мы делаем немало для того, чтобы сохранить деревню… Потеряем деревню — потеряем государство. Его просто не будет», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что деревня «есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства». При этом он подчеркнул, что «это не значит, что мы забудем города — это промышленность». Без промышленности, отметил Лукашенко, не может также развиваться деревня.

До этого Лукашенко призвал чиновников «превзойти себя» и не допускать формализма и разгильдяйства при работе в новом году.

Ранее Лукашенко запретил новому министру экономики врать.

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