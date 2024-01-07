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В США раскритиковали Пентагон за сокрытие информации о здоровье главы ведомства

Сенатор Уикер: Пентагон намеренно скрывал данные о здоровье Остина

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Shutterstock

Пентагон намеренно скрывал информацию о состоянии здоровья главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, такая политика является неприемлемой. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер, его слова приводит агентство Bloomberg.

Отмечается, что Уикер назвал «неприемлемым» «намеренное сокрытие» состояния здоровья Остина в течение нескольких дней. Агентство сообщает, что Уикер призвал администрацию президента США Джо Байдена «в полной мере изложить факты» относительно здоровья главы Пентагона и ответить на вопросы.

До этого госпитализированный шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку. Он также указал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.

Издание Politico со ссылкой на двух чиновников сообщало, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона во время госпитализации был в отделении интенсивной терапии.

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