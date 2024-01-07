Западные страны в течение двух лет лгали о возможности победы Киева в украинском конфликте, однако западные политики столкнулись с реальностью и не знают, как избавиться от «ужасной лжи». Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение 2 лет, что факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» — заявил Филиппо.

Глава партии «Патриоты» также напомнил, что министр экономики Франции Брюно Ле Мэр обещал в марте 2022 года «развал России», а НАТО, в свою очередь, твердило о «быстрой победе» Украины в конфликте.

До этого бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что президент России Владимир Путин укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину в этом году.

Ранее солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках.