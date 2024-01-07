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Трамп призвал Байдена освободить участников штурма Капитолия

Трамп назвал участников штурма Капитолия заложниками и призвал освободить их

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Andrew Harnik/AP

Бывший президент США Дональд Трамп призвал текущую администрацию Белого дома освободить участников штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление Трампа на митинге в штате Айова.

«Некоторые зовут их заключенными, но я называю заложниками. Отпусти заложников 6 января, Джо. Отпусти их, Джо. Тебе это просто сделать, Джо», — обратился Трамп к нынешнему американскому президенту Джо Байдену.

6 января 2021 года сторонники Трампа, протестуя против итогов президентских выборов, на которых победил Байден, вошли в здание Капитолия. В итоге пострадали несколько человек, не обошлось без летальных случаев как со стороны митинговавших, так и со стороны полиции. На участников штурма завели дела, а суды выносили им приговоры вплоть до 10 лет лишения свободы.

Трамп пообещал амнистировать этих заключенных в случае победы на выборах президента в 2024 году. В свою очередь Байден называет как участников штурма, так и самого Трампа «мятежниками».

Ранее стало известно, кто может стать главой Пентагона в случае переизбрания Трампа.

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