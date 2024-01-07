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Члена парламента Японии арестовали за «откаты»

NHK: депутата парламента Японии Икэду арестовали по делу об откатах в партии

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Reuters

Прокуратура Токио официально заявила, что арестовала депутата нижней палаты парламента Ёситаку Икэду, входившего во фракцию от правящей Либерально-демократической партии страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

По версии следствия, Икеда вступил в сговор с секретарем, который отвечал за бухгалтерский учет. В результате, как утверждает прокуратура, депутат получил «откат» на общую сумму около 48 млн иен (около $332 тыс. по текущему курсу).

Отмечается, что парламентария подозревают в нарушении закона о получении доходов от сбора политических пожертвований. В Японии скандал получил название «дело об откатах в партии».

По данным телеканала, это первый серьезный арест в рамках расследования. В прессе страны откатом называют получение дохода от сбора политических пожертвований с нарушением правил, в том числе с неуказанием перечисленных средств в отчетных документах.

Скандал привел к крупным перестановкам в правительстве Японии и руководстве правящей партии. Например, было объявлено о смене министра по экономике, а премьер Японии объявил об уходе из фракции Либерально-демократической партии.

Также дело об откатах привело к быстрому и резкому снижению рейтинга доверия к властям среди граждан страны. Такую тенденцию фиксируют разные опросы, которые регулярно проводят на территории Японии. По данным Kyodo, к середине декабря рейтинг японского правительства снизился до рекордно низких значений в 22,3%.

Ранее парламент Японии определился с наказанием для генсека правительства Мацуно.

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