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Глава Евросовета может уйти с поста досрочно

Sudinfo: глава Евросовета Мишель нашел повод уйти с поста досрочно

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель может уйти с занимаемого поста на несколько месяцев раньше срока. Его слова приводит бельгийский портал Sudinfo, передает ТАСС.

Политик намерен принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня, в качестве представителя возглавляемой им партии «Реформаторское движение». В случае прохождения в Европарламент Мишель планирует отказаться от поста главы Евросовета, поскольку занимать оба поста одновременно запрещено правом ЕС.

«Я буду исполнять свои обязанности в качестве председателя Европейского совета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европейского парламента 16 июля», — рассказал чиновник.

Мандат Мишеля на посту главы Евросовета истекает в ноябре 2024 года.

До этого глава МИД Венгрии Сийярто призвал поддержавших санкции лидеров ЕС уйти в отставку.

По его мнению, Евросоюз хочет новых санкций против РФ только для того, чтобы оправдать свои собственные ошибочные решения, которые наносят ущерб европейской экономике.

Ранее главу Евросовета Шарля Мишеля заподозрили в необоснованных тратах.

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