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Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поздравил граждан России с Рождеством

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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и граждан России с Рождеством. Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, этот один из самых долгожданных и любимых христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. По его словам, эти незыблемые ценности играют особую роль в истории России, веками служат надежной духовной, нравственной опорой общества.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», — заявил российский лидер.

Он также пожелал православным христианам, всем, кто празднует Рождество, здоровья, благополучия и успехов.

Путин в день Рождества посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории его подмосковной резиденции Ново-Огарево.

До этого Путин в новогоднем поздравлении заявил, что россияне едины в помыслах, труде и в бою.

Ранее Путин рассказал, что объединяет россиян.

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