Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО сигналом чиновникам

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с семьями погибших героев специальной военной операции (СВО) должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, он хотел бы, чтобы эта встреча была «ясным, понятным сигналом» для всех его коллег «на всей территории Российской Федерации, причем на всех уровнях».

Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения спецоперации.

В декабре глава государства на пресс-конференции по итогам 2023 года предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в специальной военной операции.

До этого Путин призвал всех чиновников относиться к семьям участников СВО как к своим и делать это «по зову сердца».

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.