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Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО сигналом чиновникам

Путин: встреча с семьями погибших героев СВО является ясным сигналом чиновникам

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с семьями погибших героев специальной военной операции (СВО) должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, он хотел бы, чтобы эта встреча была «ясным, понятным сигналом» для всех его коллег «на всей территории Российской Федерации, причем на всех уровнях».

Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения спецоперации.

В декабре глава государства на пресс-конференции по итогам 2023 года предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов, участвующих в специальной военной операции.

До этого Путин призвал всех чиновников относиться к семьям участников СВО как к своим и делать это «по зову сердца».

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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