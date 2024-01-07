Германские депутаты призвали наносить удары по объектам в России

Депутаты от нескольких германских партий снова призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, причем представители двух партий заявили о необходимости наносить удары по России. Об этом сообщает издание Rheinische Post.

Как указала представитель партии «Зеленые» в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни, поставка этих ракет Киеву «давно назрела».

«Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», — сказала она.

По мнению Нанни, такие удары станут лучшим способом защитить мирное население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права.

Депутат немецкого парламента от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер высказал схожее мнение.

«Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта», — заявил он.

Кизеветтер считает, что дальнобойные ракеты помогут Украине, в частности, уничтожить Черноморский флот и Крымский мост, что якобы вынудит Российскую Федерацию «уйти из Крыма».

Глава комитета бундестага по обороне, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман также выступила за передачу Киеву ракет Taurus. По ее мнению, ФРГ должна поставить Украине крылатые ракеты, чтобы прервать «линии снабжения» РФ.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.