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Обама обеспокоен, что Трамп вернется к власти, и призывает Байдена усилить кампанию

WP: Обама обеспокоен, что Трамп может вернуться к власти в США

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Reuters

Бывший президент США демократ Барак Обама призывает нынешнего главу страны Джо Байдена и усилить предвыборную кампанию из-за опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источника, Обама напрямую поговорил с Байденом и его командой об этом. Бывший лидер США выразил мнение, что штаб Байдена необходимо наделить полномочиями, чтобы принимать решения без согласования с Белым домом.

6 января сообщалось, что главным компонентом публичных выступлений Дональда Трампа на митингах перед избирателями в разных штатах является критика своих оппонентов, в том числе и из республиканской партии.

В этот же день кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что намерена победить Дональда Трампа на выборах «в одиночку», однако не исключила объединения усилий с другим кандидатом от республиканцев Роном Десантисом.

Ранее стало известно, кто может стать главой Пентагона в случае переизбрания Трампа.

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