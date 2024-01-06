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Стало известно, кто примет решение по членству Швеции в НАТО

МИД Турции: решение по членству Швеции в НАТО примет наш парламент

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Окончательное решение в вопросе членства Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) примет парламент Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

«Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту», — подчеркнул Фидан.

6 января сообщалось, что Фидан и Блинкен обсудили также ситуацию в Газе.

5 января Блинкен провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО

До этого телеканал CNN Türk сообщал, что в США ожидали, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Турция проголосует по вступлению Швеции в НАТО в 2024 году.

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