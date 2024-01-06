Зеленский призвал Запад ускориться с передачей российских активов Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков как можно скорее передать его стране замороженные российские активы. Соответствующий пост глава государства опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

В публикации указано, что правительствам западных стран стоит ускорить процесс создания правовой базы для передачи Киеву заблокированных активов Москвы. По словам Зеленского, зарубежные партнеры обязаны достичь «ощутимого прогресса» в этом вопросе до конца 2024 года.

Также украинский лидер подчеркнул, что речь идет о сумме в $300 млрд. Как он отметил, Украина рассчитывает на усилия стран — членов «Большой семерки» G7 в вопросе передачи ей замороженных российских активов.

В конце декабря газета The Washington Post сообщила, что США не смогут передать Украине заблокированные российские активы без предварительного согласования с европейскими державами. Согласно данным издания, в американских банках хранятся всего около двух процентов от замороженных средств РФ.

При этом большая часть денег находится в Бельгии и Швейцарии. Более того, по словам авторов публикации, процесс передачи российских активов Киеву осложняется из-за сомнений Берлина по поводу оправданности данного шага с точки зрения международного права.

Ранее США предупредили о негативных последствиях изъятия российских активов.