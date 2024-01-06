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В Ливане предупредили о риске начала региональной войны

Премьер Ливана Микати: обострение на юге страны приведет к региональной войне

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Ohad Zwigenberg/AP

Ливан требует от израильских властей отказаться от нарушения суверенитета республики и вывести войска из южных районов страны, так как дальнейшее обострение ситуации на границе может спровоцировать начало региональной войны. Такое заявление сделал ливанский премьер-министр Наджиб Микати, передает ТАСС.

В субботу, 6 января, в Бейруте состоялись переговоры главы правительства с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе встречи Микати подчеркнул, что граждане его страны выступают против вооруженного противостояния с кем-либо и привержены мирному сосуществованию.

«Мы стремимся к стабилизации обстановки, поскольку понимаем, что дальнейшее обострение пограничного конфликта на юге Ливана приведет к региональной войне», — отметил премьер-министр.

В свою очередь, Боррель поддержал главу ливанского правительства и указал на недопустимость втягивания республики в палестино-израильский конфликт. Он добавил, что международное сообщество обязано предотвратить эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.

«Я посылаю этот сигнал, в том числе Израилю», — добавил дипломат.

Кроме того, он сообщил о планах в ближайшее время отправиться в Саудовскую Аравию. Ожидается, что представитель регионального содружества прибудет в королевство уже 7 января.

Ранее израильские истребители атаковали штаб палестинского движения ХАМАС в столице Ливана.

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