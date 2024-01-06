Турция ждет от США завершения процесса по продаже истребителей F-16

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает завершения процесса по продаже Анкаре американских истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник в Анкаре.

«Собеседнику было заявлено, что мы [Турция] ждем завершения процесса закупки F-16», — сказал источник агентства.

В декабре Фидан заявил Блинкену в телефонном разговоре в среду, что Турция ожидает от США действий «в духе альянса» и выполнения своих обещаний по продаже истребителей F-16.

По данным телеканала CNN Türk, в США ожидали, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО до 31 декабря. Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря одобрила протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс. По данному вопросу должно состоятся голосование в рамках парламента.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.