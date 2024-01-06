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В Британии заявили, что раздел Украины стал единственным решением для Запада

The Spectator: раздел Украины стал единственным реальным решением для Запада

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Alina Smutko/Reuters

Фактический раздел Украины стал единственным решением для западных стран. Об этом сообщает в своей колонке в британском издании The Spectator написал журналист Оуэн Мэттьюс.

«Стоящая перед западными политиками проблема состоит в том, что как бы ни пострадала РФ, отсутствие поражения означает победу для Владимира Путина. Джо Байдену не удалось мобилизовать достаточно политической воли ни для того, чтобы сделать из Украины глобальную войну за демократию, ни для того, чтобы превратить Запад в арсенал Украины, — написал Мэттьюс.

Автор отметил, что фактический раздел Украины уже произошел, но этот факт не хотят признавать власти США и ЕС.

6 января газета The New York Times писала, что США не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot в течение длительного времени.

Также датская газета Berlingske сообщалаъ, что передача Украине первых шести самолетов F-16 Данией будет отложена на срок до полугода.

Ранее стало известно, что в Европе отложили поставку F-16 Украине.

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