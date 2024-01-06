Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине среди членов НАТО виновны в обрушении экономики Евросоюза. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети Х.

«Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты .... Преступники», — написал Филиппо.

По его мнению, необходимо скорее начать мирные переговоры.

Кроме того, он считает, что нужно разрушить НАТО «ради мира во всем мире».

До этого лидер французской партии «Патриоты» заявлял, что для того, чтобы восстановить экономику Франции, необходимо снять санкции с России. По его словам, антироссийские санкции уничтожают французов взрывом цен на энергоносители. Он считает, что ЕС, евро, политики и «макронизм» уничтожают французов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.