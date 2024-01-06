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Экс-командующий НАТО осудил решение Турции не пускать корабли для ВСУ через проливы

Экс-командующий НАТО Ставридис считает неудачным решение Турции по кораблям ВСУ

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Global Look Press

Решение Турции запретить проход через свои проливы британским тральщикам для ВСУ противоречит ее обязательствам перед НАТО, соответствующий отказ является «неудачным». Об этом газете Politico заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, Турция «определенно могла бы решить допустить в Черное море оборонительные корабли, такие как тральщики», так как «существует достаточная свобода действий» для Анкары. «Это ясная позиция НАТО, согласованная Турцией в рамках ее роли в НАТО», — добавил Ставридис, назвал решение турецких властей неудачным.

Во вторник Стамбул проинформировал союзников по блоку, что не пустит в свои проливы минные тральщики, которые ранее Лондон передал Украине.

Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах.

Турция с 1936 года придерживается постулатов Конвенции Монтре, и не отказалась от них после начала конфликта на Украине. Это, по словам турецких властей, помогло избежать эскалации напряженности в водах Черного моря.

Ранее сообщалось, что Турция планирует в конце января–начале февраля начать обсуждение с Россией создание газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой.

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