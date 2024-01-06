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В Минобороны Тайваня заявили об опасности аэростатов КНР для международных полетов

Минобороны Тайваня: запуск аэростатов Китаем угрожает международным полетам

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Chase Doak/Reuters

Участившаяся отправка китайских аэростатов в район Тайваньского пролива создает угрозу безопасности для международных навигационных маршрутов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Тайваня.

«Воздушные шары Коммунистической партии Китая влияют на безопасность международных рейсов. Национальная армия [Тайваня] строго контролирует и информирует подразделения гражданской авиации о необходимости надлежащего обращения с ними», — говорится в заявлении министерства.

Целью запуска воздушных шаров, по мнению Минобороны Тайваня, является психологическая война и воздействие на моральный дух жителей острова.

В Минобороны Тайваня призвали к немедленному прекращению этой практики для обеспечения безопасности региональных полетов.

31 декабря Си Цзиньпин заявил о необходимости воссоединения Китая с Тайванем.

В тот же день в Госсовете КНР сочли кандидата на пост президента Тайваня зачинщиком войны.

Ранее Китай пытался повлиять на выборы на Тайване через рок-группу.

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