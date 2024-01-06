Трамп пообещал Земле «мир через силу»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете «через силу», если снова займет должность. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, он вместе со сторонниками сможет восстановить мир на всей планете «с помощью силы».

Бывший американский лидер подчеркнул, что он среди других кандидатов на выборах президента США 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, по его словам, близко человечество.

До этого президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.

Ранее Трамп заявил, что считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем», по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.

Накануне сообщалось, что американские выборы в 2024 году могут стать «самыми отвратительными в истории США», поскольку Трамп, скорее всего, в следующем году представит политические обвинения в свой адрес как политическое преследование со стороны «преступной семьи» Байдена.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.