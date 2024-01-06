Байден рассказал, чем готов пожертвовать Трамп ради власти

Президент США Джо Байден утверждает, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, кампания Трампа посвящена ему самому, а не Америке или гражданам США. Байден считает, что экс-президент одержим прошлым, а не будущим, он готов пожертвовать демократией, чтобы получить власть.

Байден добавил, что у него другая президентская кампания. Они вместе с вице-президентом Камиллой Харрис сосредоточены на Америке, утверждает он.

До этого Трамп заявил, что считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем», по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.

До этого сообщалось, что американские выборы в 2024 году могут стать «самыми отвратительными в истории США», поскольку Трамп, скорее всего, в следующем году представит политические обвинения в свой адрес как политическое преследование со стороны «преступной семьи» Байдена.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.