В ЕК задумались о плане Б при провале переговоров по финансированию Киева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что лучшим решением стало бы достижение консенсуса всеми 27 странами – членами ЕС. Фон дер Ляйен добавила, что также необходимо продумать другие варианты, в текущий момент готовятся операционные решения.

Глава ЕК отметила, что в декабре 2023 года Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро. Этого должно хватить украинской стороне, чтобы покрыть расходы в начале 2024 года. Она добавила, что решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

19 декабря пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €520 млн в связи с корректировкой бюджетных планов.

До этого член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин утверждала, что у Вашингтона нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву. Она отмечала, что на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.