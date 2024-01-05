Стало известно о переговорах в конгрессе США по помощи Украине

Переговоры в конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в американском конгрессе.

По его словам, в текущий момент дискуссии по данному вопросу продолжаются. Конгрессмены предпринимают попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности американской границы, но никаких прорывов нет.

Таким образом источник прокомментировал ситуацию вокруг выделения запрошенного Белым домом нового финансирования для Украины.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил об отсутствии у страны средств для дальнейшего финансирования Киева. В то же время он обратил внимание, что США рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны других западных государств.

Кирби добавил, что конгресс США должен выделить новый пакет помощи, чтобы «мы могли продолжать помогать Украине».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.