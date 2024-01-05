Эрдоган сделал Зеленскому предложение по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары стать посредником и провести мирные переговоры с Россией для достижения мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Обсуждались региональные и глобальные вопросы, в том числе война между Украиной и Россией. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития и на Украине, и на территориях Палестины и достижения прочного мира», — отметили в канцелярии.

В декабре Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности турецкой стороны вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

До этого глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Турция готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Он отмечал, что Анкара поддерживает связь с Москвой для достижения справедливого мирного разрешения конфликта.

Ранее в США сообщили о росте преимущества России для переговоров с Украиной.