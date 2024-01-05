США пообещали $10 млн за данные о финансировании ХАМАС

В госдепе США заявили, что готовы заплатить до $10 млн за данные, которые помогут прекратить работу механизмов финансирования палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

«Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении госдепа.

Ведомство интересует информация о посредниках, управляющих компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС, данные о легализации доходов движения и переводах ему денежных средств, а также сведения о преступных схемах, в которых замешаны участники группировки и ее сторонники.

До этого стало известно, что Штаты готовятся к возможному перерастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую большую войну на Ближнем Востоке.

Ранее израильские истребители выпустили шесть ракет по штабу ХАМАС в Бейруте.