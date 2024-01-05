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Непальцам перестали выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине

Власти Непала перестали выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине

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Shutterstock

Власти Непала запретили выдачу разрешений на работу своим гражданам в России и на Украине из-за случаев их вербовки для участия в вооруженном конфликте. Об этом сообщает Himalayan Times.

Непальский Департамент занятости отметил, что есть свидетельства того, что граждане страны принимали участие в боях, что закончилось для них неблагополучно. Некоторые из них были пленены.

Директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети заявил, что выдача разрешений на работу в России и на Украине приостановлена до принятия дальнейших мер.

6 декабря сообщалось, что непальские полицейские задержали 10 граждан страны, которые, по версии силовиков, вербовали людей в российскую армию. Отмечалось, что 10 задержанных брали с безработной молодежи по $9 тыс. под предлогом продажи туристических виз, после чего отправляли молодых людей в Россию через ОАЭ, где их призывали в ВС РФ.

До этого сообщалось, что власти Непала попросили Россию вернуть на родину тела граждан, принимавших участие в конфликте на Украине в составе Вооруженных сил РФ

Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопросы насчет участия кубинцев в СВО.

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