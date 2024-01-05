Эрдоган обвинил зарубежные страны в нападках на Турцию из-за ее позиции по Газе

Турция подверглась нападкам со стороны зарубежных стран из-за ее позиции по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, видеозапись с выступления которого опубликована на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы государства, правительство республики открыто призывает международное сообщество защитить угнетенный палестинский народ. В то же время он назвал «политикой зверств» решения израильских властей, касающиеся боевых действий в секторе Газа.

Как сказал Эрдоган, недовольство зарубежных стран связано именно с позицией турецких властей по ситуации в регионе. Более того, по мнению президента, нападки извне вызваны решительными шагами Анкары по защите национальных интересов и суверенных прав государства.

«Мы являемся свидетелями усиления нападок на наше братство, которое является гарантией нашего национального выживания», — подчеркнул он.

2 января турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали 33 жителя республики по подозрению в работе на спецслужбы Израиля. Согласно информации СМИ, большинство подозреваемых взяли под стражу в Стамбуле.

Ранее в Турции прошел марш солидарности с жителями сектора Газа.