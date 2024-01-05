Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган обвинил зарубежные страны в нападках на Турцию из-за ее позиции по Газе

Эрдоган: Турция начала подвергаться нападкам из-за ее позиции по ситуации в Газе

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турция подверглась нападкам со стороны зарубежных стран из-за ее позиции по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, видеозапись с выступления которого опубликована на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы государства, правительство республики открыто призывает международное сообщество защитить угнетенный палестинский народ. В то же время он назвал «политикой зверств» решения израильских властей, касающиеся боевых действий в секторе Газа.

Как сказал Эрдоган, недовольство зарубежных стран связано именно с позицией турецких властей по ситуации в регионе. Более того, по мнению президента, нападки извне вызваны решительными шагами Анкары по защите национальных интересов и суверенных прав государства.

«Мы являемся свидетелями усиления нападок на наше братство, которое является гарантией нашего национального выживания», — подчеркнул он.

2 января турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали 33 жителя республики по подозрению в работе на спецслужбы Израиля. Согласно информации СМИ, большинство подозреваемых взяли под стражу в Стамбуле.

Ранее в Турции прошел марш солидарности с жителями сектора Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами