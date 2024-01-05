Штаб Путина принял подписи почти из 20 регионов

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря штаба Александру Суворову.

«Сегодня в центральный избирательный штаб подвезли подписи, собранные из 19 регионов в поддержку нашего кандидата», — сообщила она.

По ее словам, 69 регионов по порядку будут привозить собранные подписи. Она отметила, что подписи проверяют юристы на наличие ошибок.

30 декабря Суворова сообщила, что по всей России собрано более 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ.

До этого секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Наталья Бударина заявила, что Центризбирком РФ зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на предстоящих выборах президента.

Ранее на форуме «Россия» прошла встреча избирательного штаба Путина со студентами.