Министерство обороны Румынии отказалось предоставить информацию о военной помощи Украине в ответ на запрос депутата парламента страны Дана Тэнасэ. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с вашим вопросом к министру национальной обороны, зарегистрированным в Палате депутатов под №11065A/2023 «О военной помощи Украине», сообщаем, что запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, с последующими изменениями и дополнениями, она не подлежит свободному доступу граждан», — сообщили в ответе депутату.

Тем временем в Киеве продолжают требовать увеличение поставок оружия. Советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что недостаточные поставки западными союзниками оружия Киеву ведут к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, нынешние поставки помощи являются рецептом медленного и затяжного поражения Украины.

В конце декабря военный эксперт Василий Дандыкин заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине. Так он прокомментировал заявление отставного британского полковника Ричарда Кемпа, который выразил мнение, что отступление ВСУ из Марьинки неблагоприятно сказалось на поддержки Киева со стороны Запада.

Ранее в США заявили о выделении Украине последнего пакета военной помощи.