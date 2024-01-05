Кандидат в президенты США предложил переложить на ЕС ответственность за Украину

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Рон Десантис заявил, что союзники США должны больше помогать Украине вместо Вашингтона, который тратит деньги на продолжение конфликта вместо решения настоящих проблем. Об этом Десантис заявил на встрече с избирателями в штате Айова, передает телеканал CNN.

«Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные проблемы этой страны — это безопасность границ и Китай», — заявил Десантис.

Он заявил, что недоволен тем, как много денег Вашингтон выделяет Украине, в том числе на увеличение зарплат чиновникам и выплату пенсий, вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности собственных южных границ. По мнению Десантиса, большую роль в финансовой поддержке Украины могли бы играть страны Европы.

До этого в США раскрыли, что войдет в первую партию военной помощи Украине в 2024 году.

Ранее командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что боезапас мобильных сил ПВО Украины близок к истощению.