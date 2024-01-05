Бывший президент угрожал журналу, планирующему написать об Эпштейне

По данным опубликованной судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре, стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

В письмах Джуффре за май 2011 года подчеркивается, что когда она проводила исследование в журнале Vanity Fair, она обеспокоилась, что о ней могут написать, учитывая, что Клинтон приходил в издание и угрожал им.

В письме правозащитница утверждает, что бывший президент США требовал от редакции журнала не писать статьи о торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации о «его хорошем друге» Эпштейне.

До этого стало известно, что в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетними девушками, а также в торговле ими для сексуальных услуг.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Джеффри Эпштейн узнал о романе Билла Гейтса с россиянкой и пытался шантажировать его.