Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший президент угрожал журналу, планирующему написать об Эпштейне

Билл Клинтон угрожал СМИ, требуя не писать о деятельности финансиста Эпштейна

close
100%
Global Look Press

По данным опубликованной судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре, стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

В письмах Джуффре за май 2011 года подчеркивается, что когда она проводила исследование в журнале Vanity Fair, она обеспокоилась, что о ней могут написать, учитывая, что Клинтон приходил в издание и угрожал им.

В письме правозащитница утверждает, что бывший президент США требовал от редакции журнала не писать статьи о торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации о «его хорошем друге» Эпштейне.

До этого стало известно, что в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетними девушками, а также в торговле ими для сексуальных услуг.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Джеффри Эпштейн узнал о романе Билла Гейтса с россиянкой и пытался шантажировать его.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами