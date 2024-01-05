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В Белом доме выразили недовольство конгрессменами в палате представителей

Жан-Пьер заявила, что в сенате диалог продуктивен, и раскритиковала конгрессменов

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Evan Vucci/AP

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что диалог по вопросам ограничения миграции и продления помощи Украине в сенате США продуктивен, в то время как конгрессмены в палате представителей якобы ведут политические игры вместо обсуждения проблем. Об этом она заявила на брифинге, передает ТАСС.

«Я не говорю, что у нас не будет в какой-то момент диалога с республиканцами в палате представителей. Очевидно, нам нужно, чтобы палата тоже в этом участвовала. Но на данный момент продуктивный разговор идет в сенате», — заявила Жан-Пьер.

Она заверила, что в данный момент нет речи о разрыве отношений между республиканцами в палате представителей и Белым домом.

Большинство в сенате, который похвалила Жан-Пьер, занимают сенаторы-демократы, в то время как в палате представителей лидируют республиканцы. Джо Байден как президент США представляет Демократическую партию.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году начнется процесс по импичменту президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее Fox News включил Джо Байдена в число главных политических неудачников страны.

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