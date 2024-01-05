Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск оценил действия властей США по вопросу нелегальной миграции

Маск обвинил власти США в содействии нелегальной миграции

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что «цифры говорят сами за себя». Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, в текущий момент нет сомнений в том, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной миграции, а «цифры говорят сами за себя».

Он подчеркнул, что следует немедленно прекратить нелегальную миграцию в Соединенные Штаты, а также значительно увеличить легальную. Маск также добавил, что также практически не наблюдается случаев депортации.

До этого губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил главу Белого дома Джо Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами