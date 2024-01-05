Маск оценил действия властей США по вопросу нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что «цифры говорят сами за себя». Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, в текущий момент нет сомнений в том, что администрация президента США Джо Байдена активно содействует нелегальной миграции, а «цифры говорят сами за себя».

Он подчеркнул, что следует немедленно прекратить нелегальную миграцию в Соединенные Штаты, а также значительно увеличить легальную. Маск также добавил, что также практически не наблюдается случаев депортации.

До этого губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил главу Белого дома Джо Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.