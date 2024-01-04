Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США сейчас не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжат поддерживать ее. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы союзники и партнеры были в состоянии продолжать помогать Украине.

Он подчеркнул, что у США больше нет денег на финансирование Украины. Кирби добавил, что конгресс США должен выделить новый пакет помощи, чтобы «мы могли продолжать помогать Украине».

До этого бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон заявил, что США и Европа делают вид, что желают победы Киева, но на самом деле Украина не нужна никому из них.

Генерал также добавил, что желание Запада помогать Украине значительно ослабло с прошлой зимы. При этом Киев может продолжать сопротивляться только при поддержке западных союзников.

До этого бывший офицер ВС США, политолог Скотт Беннет выразил точку зрения, что украинский конфликт, по сути, закончен, потому что Россия уже одержала в нем победу.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.