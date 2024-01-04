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В Госдепе допустили, что США сократят военное финансирование Украины

Госдеп США: военное финансирование Киева сохранится, но не на прежнем уровне

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Kevin Lamarque/Reuters

США продолжат финансировать военные нужды Украины, но это не значит, что эти расходы останутся на прежнем уровне, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.

Во время брифинга Миллер пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

«Но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — добавил он.

По словам представителя Госдепа, цель Запада состоит в том, чтобы Украина могла сама себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями. Поэтому в будущем отпадет необходимость в финансировании Киева со стороны США и их союзников, уверен Миллер.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что с начала специальной военной операции (СВО) Украина получила помощь от 54 стран мира в объеме $203 млрд.

Тем временем глава МИД Украины заявил об отсутствии у Украины «плана Б» на случай сокращения помощи Запада.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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