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СБ ООН призвал привлечь к ответственности виновных в теракте в Иране

СБ ООН призвал наказать исполнителей и спонсоров теракта в Иране

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WANA NEWS AGENCY/via REUTERS

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал наказать исполнителей и спонсоров теракта в Иране. Об этом говорится в заявлении СБ ООН для прессы, передает РИА Новости.

«Члены Совета Безопасности ... призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Исламской Республики Иран, а также со всеми другими соответствующими властями в этом отношении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Совбезе ООН назвали терроризм во всех его проявлениях серьезной угрозой миру и безопасности, а любые террористические акты преступными и не имеющими оправдания.

До этого в Белом доме заявили, что взрывы в Иране выглядят как акция ИГ (организация запрещена в России).

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате погибли 103 человека, в том числе полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Около 200 граждан получили ранения. Власти провинции Керман, где покоится генерал, назвали произошедшее терактом.

Ранее в США рассказали о предполагаемом ответе Ирана на теракт в Кермане.

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