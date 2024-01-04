Украина внесла в список «спонсоров войны» компанию-производителя Vici

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici. Об этом сообщили в Telegram-канале агентства.

«НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.

Причиной такому решению стала работа компании на российском рынке. По мнению Украины, торговля Vici на территории РФ является «финансированием войны».

Агентство периодически включает разные компании в этот список. Недавно «спонсором войны» признали китайскую железнодорожную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC). Причина в том, что она продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали.

В ноябре 2023 года в список «международных спонсоров войны» добавили крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf.

Ранее Украина внесла в список «спонсоров войны» бельгийскую компанию Fluxys.