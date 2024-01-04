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Лукашенко подписал поправки о гарантиях для покинувшего пост президента

Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках, которые включают в себя некоторые гарантии для уходящего лидера страны. Закон о опубликован на сайте главы государства.

В документе включена неприкосновенность для президента и его семьи, а также выделение госнедвижимости с охраной. Также прописано, что возглавить государство может гражданин по рождению, не моложе 40 лет и проживающий на территории Белоруссии не менее 20 лет перед президентскими выборами.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 2025 год. В феврале 2024 года пройдет единый день голосования за депутатов всех уровней.

В конце декабря Александр Лукашенко, который также является главой Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, одобрил Декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год.

Ранее спикер палаты представителей Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что Запад попытается дискредитировать идею строительства Союзного государства между Минском и Москвой.

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