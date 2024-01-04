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В США сообщили о росте преимущества России для переговоров с Украиной

RS: Россия получает все больше преимуществ для переговоров с Украиной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Военный и экономический баланс в конфликте на Украине значительно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже невозможно. Об этом заявил директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Responsible Statecraft.

По его мнению, сложившаяся ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это еще представляется возможным.

Ливен считает, что помощь Вашингтона Киеву на том же уровне, какой был ранее, уже нельзя гарантировать даже в среднесрочной перспективе. Специалист отметил, что это в какой-то степени связано с новыми обязательствами властей США перед Израилем, который оказались в конфликте на Ближнем Востоке.

При этом он подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни европейские страны не могут достичь своих целей по увеличению производства артиллерийских снарядов, которые в России выпускаются «примерно в три-пять раз быстрее», чем на Украине.

Также автор статьи обратил внимание на нехватку рабочей силы на Украине и на появление «драконовских мер» по призыву на военную службу, что, указал он, стало причиной ожесточенных споров внутри страны.

Ливен уверен, что если украинские партнеры и дальше будут тянуть с переговорами, то условия, на которых мир будет заключен, станут «намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для западных стран».

До этого журнал Forbes писал, что переговоры Москвы и Киева могут стать самыми важными в 2024 году.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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