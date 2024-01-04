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Заседание Совета НАТО — Украина состоится 10 января

Заседание Совета НАТО — Украина пройдет 10 января по просьбе Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 января созовет Совет НАТО – Украина на уровне постпредов по просьбе Киева. Об этом сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт в соцсети X.

По его словам, совет состоится по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников.

2 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области.

Как сообщили в Министерстве обороны России, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА. Снаряды прилетели в места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами. цель была достигнута, все объекты поражены, отметили в военном ведомстве.

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