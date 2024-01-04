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Военная помощь США Киеву будет приостановлена до выделения средств Конгрессом

Кирби: США приостановят помощь Украине до выделения средств Конгрессом

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Evelyn Hockstein/Reuters

Часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена на Украину позднее. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Он также пояснил, что на новые поставки оружия средств на текущий момент нет и, следовательно, они прекратятся.

«Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. (…) Нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать», — сказал Кирби.

19 декабря Госдеп США заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Киеву.

20 декабря в Белом доме прокомментировали возможность дополнительного финансирования Украины.

29 декабря в Пентагоне указали на исчерпание средств на армию США из-за поддержки Украины.

Ранее на Украине назвали дату, когда в США одобрят новую помощь стране.

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