Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, беседуя с девочкой из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний», заявил, что отказываться от английского языка глупо. Его слова приводит РИА Новости.

Министр спросил у девочки, какой язык она изучает, на что ребенок ответил, что английский. Лавров похвалил ее, назвав английский полезным языком.

«Не считаю, что правы те, кто говорят: «Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем». Это глупо. Язык-то здесь ни при чем», — сказал дипломат.

В качестве отрицательного примера Лавров привел ситуацию на Украине, где власти принимают законы, направленные против русского языка. По мнению министра, как с русским, так и с английским языками не нужно впадать в крайности.

До этого Сергей Лавров заявлял, что каждого из преступников украинского режима ждет соответствующее их деяниям возмездие. По его словам, следователи возбудили более четырех тысяч уголовных дел в отношении представителей радикальных националистических объединений и украинского политического руководства.

Ранее Лавров заявил о нежелании США до основания разрушать отношения с РФ.