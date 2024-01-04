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Туск пообещал убедить перевозчиков не блокировать границу с Украиной

Туск заявил, что убеждает перевозчиков не блокировать границу с Украиной

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что убеждает польских перевозчиков не использовать блокаду границы с Украиной как способ борьбы за свои интересы. Об этом сообщает портал wnp.pl.

«Мое правительство и я лично будем делать все, блокируют они [границу] или нет, чтобы эффективно защищать их интересы – в этой неравной конкуренции с украинскими перевозчиками сегодня», — заявил Туск.

По его словам, блокада украинской границы в условиях боевых действий на территории этой страны «не облегчит задачу и переговоры».

«Я буду более эффективно защищать польских перевозчиков, когда блокады не будет... Наши аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, блокирующей границу», — констатировал премьер Польши.

В конце декабря 2023 года поляки предупредили, что готовы продолжить блокаду погранпунктов на границе с Украиной в начале января. Об этом сообщил представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства «Подкарпатская обманутая деревня» Роман Кондрув. Он обратил внимание, что блокада границы возобновится, если фермеры не получат гарантий выполнения их требований от премьера Польши Дональда Туска.

До этого стало известно, что продолжается блокада переездов польскими перевозчиками. Единственным пунктом, где можно пересечь польско-украинскую границу, является переезд в Медике.

Ранее сообщалось, что польские фермеры возобновят блокаду пункта пропуска через границу с Украиной.

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